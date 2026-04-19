Oroscopo Maggio | Vergine

Nel mese di maggio, le persone nate sotto il segno della Vergine sentono il bisogno di fare chiarezza sulle proprie scelte e sui progetti futuri. Si tratta di un momento in cui prevale il desiderio di orientarsi meglio, soprattutto riguardo alle decisioni di medio e lungo termine. Questa fase porta a un approfondimento delle proprie motivazioni e a una riflessione sulle direzioni da intraprendere.

Un’esigenza di chiarezza attraversa il periodo, soprattutto rispetto alle direzioni di medio- lungo termine. Le prime fasi invitano a mettere in discussione convinzioni consolidate, a resistere alla tentazione delle soluzioni rapide e delle semplificazioni che rassicurano ma non risolvono. Alcuni passaggi introducono una profondità che richiede tempo per esserecompresa e integrata: non tutto può essere risolto attraverso l’analisi immediata, per quanto sia il terreno più familiare. Progressivamente, l’attenzione si sposta su ambiti più concreti: realizzazione, visibilità, struttura. Le opportunità emergono, ma chiedono un contenitore adeguato per essere sostenute nel tempo; le intuizioni sono presenti, spesso precise e quasi infallibili, ma senza un’applicazione pratica rischiano di restare potenziali.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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OROSCOPO dell'ANNO 2026 per la VERGINE

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