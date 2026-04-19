Oroscopo Maggio | Gemelli

Nel mese di maggio, i nati sotto il segno dei Gemelli si trovano in una fase di quiete, con un periodo di consolidamento che risulta insolito per un segno generalmente attivo e dinamico. La posizione planetaria suggerisce un momento di riflessione e di stabilità, contrapposto alle abitudini abituali di movimento e cambiamento. Questo periodo si caratterizza quindi per una certa stabilità rispetto alle consuete dinamiche di questa cifra zodiacale.

Life&People.it 21 maggio – 21 giugno Una fase iniziale raccolta, quasi insolita per un segno abituato al movimento. Maggio comincia con un tempo di osservazione e rielaborazione: alcuni movimenti agiscono sotto la superficie, portando a interrogarsi su abitudini mentali, dinamiche interiori, modalità di risposta agli stimoli. Non tutto è immediatamente comprensibile, e non tutto richiede una verbalizzazione immediata. A volte il silenzio è il primo passo verso la chiarezza. Questo passaggio prepara il terreno per una seconda parte decisamente più attiva. Progressivamente l’energia si riaccende: le idee si moltiplicano, le conversazioni si intensificano, le opportunità aumentano.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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OROSCOPO dell'ANNO 2026 per i GEMELLI

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