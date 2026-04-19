Oroscopo Maggio | Cancro

L'oroscopo di maggio per il segno del Cancro descrive un periodo caratterizzato da una tensione tra il desiderio di aprirsi agli altri e la necessità di proteggersi. Durante questo mese, si registra un movimento continuo tra momenti di apertura e momenti di chiusura, creando una dinamica che coinvolge vari aspetti della vita quotidiana. La fase si estende dal 22 giugno al 22 luglio, secondo il calendario zodiacale.

Life&People.it 22 giugno – 22 luglio Una tensione tra apertura e protezione attraversa l’intero periodo, creando una dinamica che oscilla tra il desiderio di esserci e la necessità di ritirarsi. Le prime fasi possono risultare dispersive: le richieste esterne aumentano, i confini si fanno di?cili da definire, la sensazione di sovraccarico si insinua senza preavviso. Alcuni passaggi chiedono un ridimensionamento delle priorità. Non tutto richiede risposta immediata, e non tutto merita lo stesso livello di investimento emotivo. Imparare a distinguere è già forma di cura verso sé stessi, progressivamente emerge un bisogno diverso: rallentare, osservare, rielaborare.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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OROSCOPO TAROCCHI CANCRO MAGGIO 2026

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