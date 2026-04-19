Oroscopo Maggio | Bilancia

Nel mese di maggio, il segno della Bilancia si trova coinvolto in un processo di trasformazione silenziosa che richiede di riconsiderare gli equilibri e le dinamiche già stabilite. Durante questo periodo, si verifica un cambiamento che porta a mettere in discussione alcune scelte e abitudini consolidate, senza che ci siano eventi eclatanti, ma attraverso un’evoluzione che si svolge in modo graduale e sottile.

Life&People.it 23 settembre – 22 ottobre Un processo di trasformazione silenziosa invita a rivedere equilibri e dinamiche consolidate. Alcune situazioni chiedono una gestione più consapevole, soprattutto laddove esistono scambi non completamente bilanciati, sono quelli in cui si è dato più di quanto si è ricevuto, o viceversa, senza mai nominarlo davvero. Le tensioni iniziali possono portare alla luce queste discrepanze, rendendo necessario un chiarimento più preciso. Non tutto può essere mantenuto così com’è, non tutto merita di esserlo. Successivamente si apre uno spazio diverso, più orientato all’esplorazione e all’ampliamento delle prospettive.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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OROSCOPO DEL MESE: APRILE 2026

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