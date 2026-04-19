Ora il teleriscaldamento si allarga Meno smog sprechi e più servizi

Il sistema di teleriscaldamento si amplia, con nuovi interventi di posa e estensione della rete. La rete è gestita da Engie Italia e viene alimentata principalmente dal recupero dell’energia di scarto prodotto dalla vetreria Verallia. Con questa operazione si mira a ridurre le emissioni di smog e gli sprechi energetici, offrendo così servizi più efficienti per i cittadini.

Partono gli interventi di posa ed estensione della rete di teleriscaldamento gestita da Engie Italia e alimentata per oltre il 70% dal recupero dell’energia di scarto della vetreria Verallia. Un modello di economia circolare che consente di valorizzare calore altrimenti disperso. "L’adesione al servizio di teleriscaldamento è una scelta consapevole a favore della transizione energetica, con benefici concreti sia per il singolo utente sia per l’intera collettività", spiegano da Engie Italia. Il teleriscaldamento consente significativa riduzione delle emissioni rispetto ai tradizionali sistemi alimentati da combustibili fossili: meno 20% di emissioni di gas serra (CO2); meno 50% di ossidi di azoto (NOx); meno 100% di ossidi di zolfo (SOx).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ora il teleriscaldamento si allarga. Meno smog, sprechi e più servizi Notizie correlate Meno sprechi, più controllo: quando l’automazione aiuta a consumare menoConsumare meno senza fare di più Uno dei principali vantaggi dei sistemi automatici è la loro capacità di lavorare in autonomia. Leggi anche: La spesa furba di febbraio: meno sprechi, più organizzazione