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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Virilità e natura: il viaggio olfattivo di Pino Silvestre. L’esperienza sensoriale di questa Eau de Toilette si apre con una miscela travolgente che punta tutto sulla freschezza immediata. Non appena viene applicato, il profilo olfattivo sprigiona una combinazione vivace di note di testa dove spiccano il bergamotto e il limone, che conferiscono una luminosità agrumata al primo spruzzo. A questa componente citrica si intreccia la freschezza aromatica della lavanda e del basilico, mentre le bacche di ginepro aggiungono una sfumatura balsamica che definisce fin da subito il carattere naturale della fragranza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OneBioShop Pino Silvestre: Analisi profumo, note e prezzo

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