Onebioshop Ita Atelier Des Ors Rose | Analisi e Test

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’ispirazione Omayyade: un tributo alla grandiosità orientale. La narrazione che avvolge Rose Omeyyade non è una semplice etichetta commerciale, ma un viaggio concettuale che attinge direttamente alla storia. Il nome stesso della fragranza richiama la storica dinastia omayyade, un’epoca che ha lasciato segni indelebili nella cultura e nell’estetica del mondo mediorientale. L’essenza si propone di evocare la grandiosità dei palazzi orientali, luoghi che, nella memoria collettiva e nelle rappresentazioni artistiche, sono sinonimo di lusso, decorazioni ricche e una raffinatezza senza tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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