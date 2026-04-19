Negli ultimi anni, gli advisor patrimoniali delle banche e delle società di intermediazione indipendenti hanno indirizzato investitori verso il credito privato, accumulando oltre 2 miliardi di commissioni. Ora, con le recenti variazioni di mercato e le nuove normative, si prospetta un possibile aumento delle controversie e delle contestazioni legate a queste operazioni. Le autorità di vigilanza stanno monitorando attentamente la situazione, mentre gli operatori del settore si preparano a rispondere alle eventuali implicazioni legali.

Gli advisor patrimoniali delle banche e delle società di intermediazione indipendenti hanno incassato oltre 2 miliardi di dollari in commissioni di gestione indirizzando gli investitori verso i fondi di private credit, gli stessi dai quali oggi molti investitori al dettaglio del mercato Usa stanno cercando di fuggire. Un’analisi del Financial Times basata sui documenti depositati presso le autorità di regolamentazione ricostruisce come le grandi banche come Morgan Stanley, Ubs e Bank of America Merrill Lynch e altri gestori patrimoniali indipendenti abbiano beneficiato del boom dei fondi privati rivolti agli investitori individuali prima che la situazione iniziasse a deteriorarsi a causa del timore che il settore abbia elargito soldi in maniera troppo allegra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oltre 2 miliardi di commissioni per gli advisor che hanno indirizzato gli investitori verso il credito privato ora a rischio esplosione

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