Meteo dalla pioggia all’anticipo di estate | settimana ‘ballerina’ in Brianza

Questa settimana in Brianza si caratterizza per condizioni meteorologiche molto mutevoli. Secondo le previsioni di 3bMeteo.com, dal 20 al 26 aprile si alterneranno momenti di pioggia a periodi di sole, con un rialzo delle temperature che farà sembrare l’estate in anticipo. Il clima passerà da giornate piovose a giornate con temperature quasi estive, con un miglioramento generale nel corso dei prossimi giorni.

Dalla pioggia ad un sole quasi estivo. Le previsioni di 3bMeteo.com per la settimana dal 20 al 26 aprile vedono un clima che si annuncia decisamente variabile ma che va via via migliorando. Vediamo nello specifico la sua evoluzione.Inizio settimanaDopo il maltempo di oggi, 19 aprile, che ha.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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