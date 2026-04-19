Medicina e AI | la rivoluzione digitale che cambia le diagnosi

Nel teatro Re di Licata si è svolto un incontro dedicato alle applicazioni dell'intelligenza artificiale nel settore medico. L'evento ha visto un confronto tecnico incentrato sulle funzionalità del cloud di Google e sulle sue possibili implicazioni per le diagnosi e le pratiche sanitarie. La discussione ha coinvolto professionisti e esperti nel campo dell'innovazione digitale applicata alla medicina.

Il teatro Re di Licata si è trasformato nel fulcro del dibattito tra medicina e innovazione digitale, ospitando un confronto tecnico sulle potenzialità offerte dal cloud di Google per il settore sanitario. Professionisti del settore, studenti e appassionati hanno analizzato come l'intelligenza artificiale possa trasformare la gestione dei pazienti e la ricerca scientifica attraverso strumenti avanzati di elaborazione dati. Diagnosi e algoritmi: il cuore tecnologico della sanità moderna L'attenzi .🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tumore al polmone: la rivoluzione delle terapie target che cambia la vita

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