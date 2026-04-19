Mazda MX-5 2026 | la roadster più amata ha ancora senso?

La Mazda MX-5, conosciuta come la roadster più venduta di sempre con oltre 1,2 milioni di unità prodotte dal 1989, si prepara a una nuova generazione nel 2026. La sua storia si intreccia con decenni di passione per le auto sportive leggere e agile, attirando appassionati di tutto il mondo. La domanda che si pone è se, a distanza di così tanti anni, questa vettura continui a mantenere il suo appeal originale.

La Mazda MX-5 è la roadster più venduta della storia dell’automobile, oltre 1,2 milioni di esemplari dal 1989. In un mercato dominato da SUV elettrici e crossover ibridi, la MX-5 resiste con la sua ricetta intatta: due posti secchi, tetto in tela manuale, trazione posteriore, benzina atmosferico. Ha ancora senso nel 2026? E quanto costa davvero oggi? Leggi anche: Mazda 2026 gamma completa · Toyota 2026 (GR86 rivale diretta) Prezzo MX-5 2026: quanto costa. MX-5 1.5 132 CV: da 36.000€ circa. MX-5 2.0 184 CV: da 39.000€. MX-5 RF (tetto rigido retraibile): +2.500€ rispetto alla versione soft-top. MX-5 Homura (allestimento sportivo): top di gamma oltre 44.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Mazda MX-5 2026 Spirit Racing: el roadster japonés más puro ahora sube a 200 caballos

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