Ma quei due… Uomini e donne i due ex protagonisti beccati insieme in discoteca

Nelle ultime ore sui social sono state diffuse immagini che ritraggono alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne insieme all’interno di un locale di Roma. Tra le persone presenti ci sono Federico Mastrostefano, Arcangelo Passirani, Mario Lenti e Magda Catozzi. La presenza simultanea di queste persone ha suscitato curiosità tra i fan, che si sono chiesti cosa li abbia portati nello stesso locale in quella serata.

Che cosa ci facevano Federico Mastrostefano, Arcangelo Passirani, Mario Lenti e Magda Catozzi tutti insieme all’Exe di Roma? È la domanda che nelle ultime ore si stanno facendo molti fan di Uomini e Donne, dopo le immagini pubblicate sui social da Federico. Una serata tra ex protagonisti del Trono Over che, da semplice reunion tra vecchi “colleghi” del dating show, si è trasformata in poche ore in un piccolo caso di gossip. A catturare davvero l’attenzione, però, non è stata soltanto la presenza del gruppetto in discoteca, ma soprattutto l’intesa mostrata da Mario Lenti e Magda Catozzi. Nei video e negli scatti circolati online, i due...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

“Se ne vanno”. Uomini e Donne, beccati insieme fuori: uscita di scena clamorosaLa conoscenza tra Uomini e Donne continua a regalare nuovi sviluppi e, questa volta, al centro dell’attenzione ci sono Alessio Pilli Stella e Debora...

Leggi anche: “Maria, non posso più restare qui”. Uomini e Donne, finisce malissimo tra i due protagonisti

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Avevo l’impressione di una situazione irreale; Cronache di Ordinaria Omofobia. Quasi una lamentazione; Tony Pitony e Tommy Cash cantano L’Ammor: attenti a quei due.; Morto davanti a Sky, guardie assolte. La rabbia della madre di Giovanni Sala: Gianni, trattato come uno straccio.

Quei cavalieri della Sharia al corteo pro Khamenei a ManchesterDue uomini a cavallo sono apparsi nel centro di Manchester durante una veglia per Ali Khamenei a protezione dei sostenitori del regime iraniano mentre di fronte manifestavano gli oppositori. I video, ... ilgiornale.it

Rimonta che sa di salvezza per il Genoa: gli uomini di De Rossi salgono a +12 dal terzultimo posto facebook

Un robot batte gli uomini (con record assurdo) nella mezza maratona di Pechino - Il video x.com