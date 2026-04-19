LIVE Conegliano-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | il giorno dello scudetto?

Questa sera si gioca gara 3 dei playoff di serie A1 femminile di pallavolo tra la squadra di Conegliano e quella di Milano. La partita si svolge in diretta e può decidere l’assegnazione dello scudetto. Chi vorrà seguire gli aggiornamenti in tempo reale può cliccare sul link dedicato. La sfida si tiene nel contesto delle fasi finali del campionato nazionale di massimo livello.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. Il primo momento della verità è arrivato. La gara-3 della finale scudetto di Serie A1 femminile può già assegnare il titolo: domenica 19 aprile alle ore 18.00, al Palaverde di Villorba, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ha l’occasione di chiudere la serie davanti al proprio pubblico. Le venete conducono 2-0 e si presentano con il primo match point a disposizione. Di fronte, una Numia Vero Volley Milano chiamata a reagire per allungare la sfida e rimettere in discussione l’esito della finale.🔗 Leggi su Oasport.it

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