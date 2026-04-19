Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha commentato le recenti strategie adottate dalla squadra e ha anticipato alcune possibili evoluzioni per le prossime stagioni. Ha parlato delle sfide da affrontare e delle modifiche in programma, senza entrare troppo nel dettaglio delle trattative di mercato. Le sue dichiarazioni forniscono uno sguardo sulle intenzioni della dirigenza e sulle aspettative per il futuro della rosa.

Il Milan torna in campo oggi tra poche ore per la sfida contro il Verona, ma è già il futuro a far parlare di sé. La conferenza stampa di Massimiliano Allegri di ieri ha dato parecchi spunti di riflessione proprio sotto questo punto di vista. La frase davvero interessante è quella sulle prossime stagioni: "Io sono legato al Milan e quando siamo partiti in estate, bisogna pensare già a quella dopo. Gli altri ci pensano e tu resti indietro. Quando finisci di costruire la squadra, inizia già l'anno dopo. Così mi hanno insegnato, però bisogna arrivare in Champions League, bisogna guardare a due anni, non a tre mesi". E il giochino interessante da fare è proprio questo: cosa aspettarsi dal Milan nelle prossime stagioni? Per partire bisogna prendere sempre spunto da un'altra dichiarazione di Allegri: "Al mercato ci pensa la società.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Le strategie sul mercato e le prospettive tra due stagioni: cosa aspettarsi dal Milan?

Notizie correlate

Leggi anche: Domani si svolgeranno le elezioni in Bulgaria: cosa aspettarsi, tra instabilità e disinformazione

Leggi anche: "Le stagioni si decidono a marzo". È iniziato il mese cult di Allegri: ecco cosa succederà al Milan

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Fashion Link Milano, confronto internazionale sul futuro del retail; Una strategia di piattaforma in azione: dietro il ritorno di Reebok; Integra Hub: a Milano il punto su integratori, mercato, e regolatorio; Borsa Milano corre | Titoli in guadagno oltre +15% in 1 settimana.

Gazzetta - Allegri ed il Milan, il tecnico chiede coinvolgimento sul mercato. E la Nazionale...Il futuro di Massimiliano Allegri al Milan appare, almeno per ora, orientato verso la continuità. Tutte le parti coinvolte sembrano intenzionate a proseguire insieme, si legge su ... milannews.it

Allegri ha le idee chiare: mercato definito, ecco chi andrà via dal MilanIl Milan vuole alzare il livello e Massimiliano Allegri ha delineato la strada da seguire durante il mercato: come si muoverà il Diavolo. spaziomilan.it

Il #Milan appeso a Modric: tutto passa dai suoi piedi x.com

Sta facendo male… troppo male. Il Milan che conosciamo non si riconosce più. Gioco spento, risultati che non arrivano, una squadra che sembra aver perso sicurezza proprio nel momento più delicato della stagione. E quando il vento gira così… nessuno è al - facebook.com facebook