Le strategie sul mercato e le prospettive tra due stagioni | cosa aspettarsi dal Milan?

Da pianetamilan.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha commentato le recenti strategie adottate dalla squadra e ha anticipato alcune possibili evoluzioni per le prossime stagioni. Ha parlato delle sfide da affrontare e delle modifiche in programma, senza entrare troppo nel dettaglio delle trattative di mercato. Le sue dichiarazioni forniscono uno sguardo sulle intenzioni della dirigenza e sulle aspettative per il futuro della rosa.

Il Milan torna in campo oggi tra poche ore per la sfida contro il Verona, ma è già il futuro a far parlare di sé. La conferenza stampa di Massimiliano Allegri di ieri ha dato parecchi spunti di riflessione proprio sotto questo punto di vista. La frase davvero interessante è quella sulle prossime stagioni: "Io sono legato al Milan e quando siamo partiti in estate, bisogna pensare già a quella dopo. Gli altri ci pensano e tu resti indietro. Quando finisci di costruire la squadra, inizia già l'anno dopo. Così mi hanno insegnato, però bisogna arrivare in Champions League, bisogna guardare a due anni, non a tre mesi". E il giochino interessante da fare è proprio questo: cosa aspettarsi dal Milan nelle prossime stagioni? Per partire bisogna prendere sempre spunto da un'altra dichiarazione di Allegri: "Al mercato ci pensa la società.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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