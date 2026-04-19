Le prime pagine di oggi riportano la chiusura temporanea dello stretto di Hormuz decisa da alcune autorità, un attacco contro le forze dell’Unifil in Libano che ha causato danni e feriti, e la vittoria di un candidato in un’elezione locale. Questi eventi si sono verificati in diverse zone del mondo e sono stati oggetto di aggiornamenti nei principali notiziari.

La nuova chiusura dello stretto di Hormuz, l’attacco contro l’Unifil in Libano e la vittoria di Cobolli in semifinale a Monaco di Baviera La notizia sulle prime pagine di tutti i principali quotidiani nazionali è la nuova chiusura dello stretto di Hormuz, annunciata dal presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, e motivata dal fatto che gli Stati Uniti avessero continuato a mantenere il blocco navale anche dopo l’annuncio iraniano della riapertura dello stretto, venerdì. L’altra notizia che trova spazio è l’uccisione di un soldato francese della missione di peacekeeping delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco in vigore tra il governo libanese e Israele.🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 9 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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Buongiorno e buona domenica dalla nostra redazione, queste le prime pagine dei quotidiani locali che oggi trovate in edicola #19aprile #rassegnastampa facebook

Buongiorno con le prime pagine di oggi #19aprile: "Inter ci siamo", "Tutto per Lucio", "Juve, ancora di più" x.com