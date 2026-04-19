Le 5 elettriche più convenienti del 2026 sotto i 25.000€

Da ilgiornaledigitale.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, sono disponibili cinque auto completamente elettriche con un prezzo di listino inferiore ai 25.000 euro, pronte per essere consegnate. Queste cinque vetture rappresentano opzioni reali, non promesse future, e sono tutte acquistabili presso le concessionarie attualmente. I modelli sono stati comunicati con i prezzi ufficiali e sono già disponibili per l’acquisto immediato.

Sotto i 25.000 euro nel 2026 si trovano cinque auto 100% elettriche pronte alla consegna. Cinque scelte vere, non promesse: tutte con prezzo di listino comunicato e in concessionaria oggi. Ecco la classifica delle 5 elettriche più convenienti sul mercato italiano, dalla Spring entry-level alla Twingo E-Tech appena debuttata. Leggi anche: classifica completa elettriche 2026 · elettriche sotto 20.000€ 1? Dacia Spring — 17.900€. Prezzo: 17.900€ (Expression). La più economica in assoluto in Italia. Potenza: 65 CV 70 CV (versione restyling 2024). Batteria: 26,8 kWh utili. Autonomia WLTP: fino a 225 km. Lunghezza: 3,73 m, perfetta per la città. Pro: prezzo imbattibile, leggera, 4 posti.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Le AUTO ELETTRICHE più economiche del 2026 | 33 Modelli a MENO DI 30MILA €

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