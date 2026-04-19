Le 5 elettriche più convenienti del 2026 sotto i 25.000€

Nel 2026, sono disponibili cinque auto completamente elettriche con un prezzo di listino inferiore ai 25.000 euro, pronte per essere consegnate. Queste cinque vetture rappresentano opzioni reali, non promesse future, e sono tutte acquistabili presso le concessionarie attualmente. I modelli sono stati comunicati con i prezzi ufficiali e sono già disponibili per l’acquisto immediato.

Sotto i 25.000 euro nel 2026 si trovano cinque auto 100% elettriche pronte alla consegna. Cinque scelte vere, non promesse: tutte con prezzo di listino comunicato e in concessionaria oggi. Ecco la classifica delle 5 elettriche più convenienti sul mercato italiano, dalla Spring entry-level alla Twingo E-Tech appena debuttata. Leggi anche: classifica completa elettriche 2026 · elettriche sotto 20.000€ 1? Dacia Spring — 17.900€. Prezzo: 17.900€ (Expression). La più economica in assoluto in Italia. Potenza: 65 CV 70 CV (versione restyling 2024). Batteria: 26,8 kWh utili. Autonomia WLTP: fino a 225 km. Lunghezza: 3,73 m, perfetta per la città. Pro: prezzo imbattibile, leggera, 4 posti.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Le 5 elettriche più convenienti del 2026 sotto i 25.000€ Le AUTO ELETTRICHE più economiche del 2026 | 33 Modelli a MENO DI 30MILA € Notizie correlate Migliori smartphone sotto i 200 euro: i modelli economici più convenientiTrovare uno smartphone sotto 200 euro che sia veloce, affidabile e con una buona fotocamera oggi è molto più semplice rispetto a qualche anno fa. Auto per neopatentati: le opzioni sotto i 25.000 euroRispettano i limiti di legge, ma sono alternative valide per prezzo, autonomia, prestazioni e design. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Le microcar elettriche più economiche da comprare senza incentivi; Tariffe convenienti per l’energia: 3 offerte da 4,5 kWh ad aprile 2026; Auto a GPL: le migliori 5 del 2026; Azioni più sicure da tenere sempre per comprare da cassettista. Eco-incentivi auto: i modelli elettrici più convenienti con gli scontiSi avvicina l’apertura dello sportello 2025 per la richiesta di eco-incentivi auto, mirata a favorire la rottamazione di veicoli endotermici fino a Euro 5 e l’acquisto di modelli a zero emissioni. Se ... pmi.it Dopo il ritorno degli incentivi, le auto elettriche in Germania superano benzina e diesel: il 24% delle nuove immatricolazioni è elettrico. https://auto.everyeye.it/notizie/boom-elettrico-germania-come-incentivi-superato-benzina-diesel-870685.htmlutm_mediu facebook