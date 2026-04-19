Una nuova modalità Xbox, già disponibile in anteprima, ora può essere utilizzata anche su PC e dispositivi Windows 11. Questa funzione permette di giocare su computer come se si fosse sulla console, offrendo un’esperienza più simile a quella delle piattaforme di gioco tradizionali. La novità riguarda principalmente utenti che utilizzano sistemi Windows 11, ampliando le possibilità di gioco su dispositivi diversi da quelli console.

Giocare su PC come se fosse una console: è questa l’idea alla base della nuova modalità Xbox, che ora arriva anche su computer e dispositivi con Windows 11. La funzione, ancora in fase di test, rappresenta un passo importante verso un futuro in cui le differenze tra PC e console diventano sempre più sottili. Non è ancora disponibile per tutti, ma già mostra chiaramente la direzione che Microsoft vuole prendere. La modalità Xbox, chiamata inizialmente “Xbox Full-screen Experience”, è ora accessibile a un numero maggiore di utenti grazie alla nuova versione di anteprima del sistema operativo. In particolare, è stata introdotta con la build 29570.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La modalità Xbox in preview arriva anche sui PC e dispositivi Windows 11

Xbox Mode is COMING to PC! | How to use Xbox Mode ANY Gaming PC & Handheld!

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