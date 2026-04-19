Juve Bologna LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella 33ª giornata di Serie A 202526 si sono affrontate Juventus e Bologna. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, tabellino e risultato. La cronaca dell'incontro ha registrato gli eventi principali e le decisioni arbitrali prese durante il match. La partita si è conclusa con un risultato che verrà analizzato nei dettagli successivamente.

Holm-Joao Mario: cosa può succedere tra Juve e Bologna. E Spalletti ha questa convinzione sullo svedese Bernardo Silva alla Juve, spunta un retroscena: il piano di Comolli per portare il portoghese in bianconero. Gli aggiornamenti Goretzka Juventus, è ormai un testa a testa in Serie A: questo club punta a chiudere in breve tempo. I dettagli Koopmeiners Juve, l’addio è sempre più vicino: questi due club sull’olandese. Comolli ha già bloccato il sostituto. Ecco chi è Rashford alla Juve, i bianconeri sul giocatore inglese? Spunta la possibile formula del trasferimento. Gli aggiornamenti Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Moviola Bologna Juve 0-1 | DOGSO corretto, manca un rigore su David

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