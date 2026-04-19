Inseguimento a cavallo a Manhattan | così un poliziotto cattura il ladro Il video dalla bodycam

Un inseguimento insolito si è svolto a Manhattan, dove un poliziotto ha catturato un ladro durante un inseguimento a cavallo. La polizia della città ha pubblicato il filmato ripreso dalla bodycam, che mostra i momenti della fuga, il tentativo di arresto e il fermo finale del sospettato. Il video documenta l'intervento delle forze dell’ordine in una scena che ha attirato l’attenzione di molti.

La fuga, l’inseguimento a cavallo e infine la cattura. La polizia di New York ha diffuso il video di un arresto particolare. Le riprese dalla bodycam dell’agente mostrano il cavallo correre tra le auto per le strade della città, con l’agente che intima più volte al fuggitivo di fermarsi fino a poi all’arresto. “Che siano a piedi o a cavallo, i nostri agenti sono sempre pronti”, scrive la polizia di New York sui suoi canali social. “Dopo che qualcuno ha rubato una borsa vicino alla West 72nd Street, il nostro agente a cavallo e il suo cavallo, Kelly, hanno continuato a seguirne le tracce. Galoppando lungo la strada e con l’aiuto di un testimone, hanno recuperato la borsa e arrestato la sospetta”, hanno concluso L'articolo Inseguimento a cavallo a Manhattan: così un poliziotto cattura il ladro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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