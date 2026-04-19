Durante la partita tra Verona e Milan, un giocatore è stato costretto a uscire dal campo a causa di un infortunio, portando a un cambio obbligato. La squadra ha inserito un nuovo giocatore al suo posto, modificando la formazione iniziale. Nelle prossime partite, c’è preoccupazione riguardo alla disponibilità del giocatore infortunato per le gare contro la Juventus. Tuttavia, un messaggio recente lascia sperare in un possibile recupero.

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© Calcionews24.com - Infortunio Fofana, cambio obbligato in Verona Milan e allarme in vista della Juve? Poi il messaggio che lascia ben sperare

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