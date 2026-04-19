Nella prima pagina de Il Tempo di domenica 19 aprile 2026 si può vedere una vignetta di Osho. La notizia principale riguarda l’Iran che ha deciso di richiudere lo Stretto di Hormuz, accusando gli Stati Uniti di non aver rispettato gli accordi e di aver mantenuto il blocco navale sui porti iraniani. La decisione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze immediate.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 19 aprile 2026. L'Iran ha richiuso lo Stretto di Hormuz dopo aver accusato gli Stati Uniti di non aver rispettato gli accordi: "Washington non ha messo fine al blocco navale sui nostri porti". Teheran ha ripreso il pieno controllo del tratto di mare e sono stati segnalati spari contro alcune navi mercantili in transito. Donald Trump ha risposto secco: "Non possono ricattarci". Intercettazioni choc, i grillini pensano di intimidirci. Si sbagliano: la risposta su Il Tempo .🔗 Leggi su Iltempo.it

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