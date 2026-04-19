Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi, il prezzo del PUN, il principale riferimento per il mercato dell’energia elettrica in Italia, è soggetto a variazioni durante la giornata. Si tratta di un indicatore che riflette le quotazioni dell’energia nel mercato nazionale, con oscillazioni che si verificano su base oraria. L’andamento del prezzo viene monitorato continuamente, offrendo un quadro aggiornato delle fluttuazioni quotidiane nel settore dell’energia.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 19 Aprile 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1018 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 18 Aprile 2026, si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,0219 €kWh alle ore 14, mentre il massimo ha raggiunto 0,1464 €kWh alle ore 20. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata (dalle 12 alle 16), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, tra le 19 e le 21. Andamento giornaliero del PUN Giorno...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 18 Aprile 2026 si attesta a 0,089 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (17 Aprile ... quifinanza.it

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