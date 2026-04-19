Nella puntata del 20 aprile 2026 de Il Paradiso delle Signore, il tentativo di Matteo di tutelare Odile si conclude con un insuccesso. Durante le riprese, Matteo viene arrestato e portato via dalle forze dell’ordine. La scena si apre con il fallimento del suo piano, che porta all’arresto dell’uomo, lasciando spazio a conseguenze impreviste per i protagonisti.

Inizia una nuova settimana al Paradiso delle Signore e lo fa col botto: il piano per proteggere Odile non va come sperato e Matteo ha una brutta sorpresa. Intanto Agata confida i suoi timori su Mimmo. Ecco cosa succederà stando alle anticipazioni. Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore che dà il via a una settimana alquanto scoppiettante sotto ogni punto di vista. Nella puntata di lunedì 20 aprile (in onda come sempre alle 16.00 su Rai 1) la tensione non manca e protagonisti sono di nuovo i Marchesi con Adelaide, Umberto e soprattutto Matteo. Anche se al grande magazzino non mancano i patimenti. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo episodio con le anticipazioni.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 aprile 2026: il piano di Matteo fallisce, lui finisce in manette

Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Dal 16 Al 20 Marzo 2026: Matteo Sconvolto da Marina!

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