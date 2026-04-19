Il dramma silenzioso dei cattolici in Cina | dodici milioni di fedeli sotto la morsa della repressione e della sorveglianza ideologica

In Cina, circa dodici milioni di cattolici praticano la loro fede in modo clandestino, mantenendo una presenza invisibile rispetto alle chiese ufficiali. Le autorità hanno rafforzato le misure di controllo, esercitando pressioni sulle comunità religiose non riconosciute e promuovendo l’adesione alla Chiesa di Stato. Questa situazione ha portato a un incremento della sorveglianza e delle restrizioni sui fedeli che si riuniscono in modo indipendente.

Le autorità cinesi stanno intensificando la pressione sulle comunità cattoliche clandestine affinché aderiscano alla Chiesa ufficiale controllata dallo Stato. L’allarme è stato lanciato nelle scorse ore dall’organizzazione internazionale Human rights watch. Negli ultimi anni, il governo cinese ha rafforzato il controllo ideologico, la sorveglianza e le restrizioni di viaggio nei confronti dei circa dodici milioni di cattolici presenti nel Paese. (ANSA FOTO) – Notizie.com Una campagna promossa dal presidente Xi...🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il dramma silenzioso dei cattolici in Cina: dodici milioni di fedeli sotto la morsa della repressione e della sorveglianza ideologica Notizie correlate Il rifiuto della subalternità ideologica dei cattoliciVittorio Messori, morto la settimana scorsa, sarebbe annoiato dai tanti articoli celebrativi. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il dramma silenzioso dei cattolici in Cina: dodici milioni di fedeli sotto la morsa della repressione e della sorveglianza ideologica; Il dramma silenzioso dei cattolici in Cina | dodici milioni di fedeli sotto la morsa della repressione e della sorveglianza ideologica; Cina la Chiesa sotto assedio | il piano di Pechino per piegare la fede. Il dramma silenzioso dei cattolici in Cina: dodici milioni di fedeli sotto la morsa della repressione e della sorveglianza ideologicaL'allarme di Human Rights Watch: la repressione dei cattolici in Cina non si ferma. Dalla sorveglianza estrema al dramma delle chiese. notizie.com Cina: pubblicato importante documento su risparmio energetico e riduzione delle emissioni di carbonio L’Ufficio Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e l’Ufficio Generale del Consiglio di Stato cinese hanno pubblicato oggi, 22 Aprile, l - facebook.com facebook Così l’Accordo provvisorio con la Cina ha facilitato la repressione dei cattolici. Di @matteomatzuzzi x.com