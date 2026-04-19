Il libro-reportage “Vertigine” analizza il fenomeno del ChemSex, un problema presente nella comunità omosessuale. Viene evidenziato come molte morti legate a questa pratica avvengano in modo silenzioso e spesso senza testimoni diretti, con decessi attribuiti a infarti avvenuti nel sonno. Il testo collega il fenomeno anche a fattori come l’omofobia e la difficoltà di accettarsi, senza comunque formulare deduzioni o commenti.

L'inchiesta di Simone Alliva sul ChemSex, il fenomeno delle "feste chimiche" che porta giovani uomini gay a mix letali di GHB, mefedrone e crystal meth per 72 ore di sesso “Nella comunita` gay chi muore, muore di nascosto. Se chiedi e` un infarto. ‘E` morto nel sonno’, ti rispondono. Lo fanno con fastidio. Nessuno vuole parlarne. E` un’offesa alla decenza. ‘E` morto. Che differenza fa sapere come?’ La morte di questi ragazzi e` un continente misterioso, invisibile. Questi ragazzi nelle foto sono tutti giovanissimi. Bellissimi. Eta` compresa tra i 30 e 40 anni. Tratti comuni: atletici, giovani, gay”. Parte proprio da questo quadro il libro-inchiesta “Vertigine – Chemsex e mascolinità tossica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il ChemSex è un problema della comunità omosessuale. Le cause? Vanno dall’omofobia al non accettarsi”: il libro-reportage “Vertigine” indaga sul fenomeno silenzioso e mortale

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