i castelli in aria di chi crede a una soluzione facile

Molti parlano di guerra in Iran, ma raramente si fa riferimento alla pace come alternativa reale. Le discussioni si concentrano spesso sui conflitti, mentre l’idea di una soluzione pacifica viene trascurata. La questione rimane complessa e poco chiara, anche se la possibilità di una risoluzione pacifica sembra poco considerata. La percezione generale sembra orientata verso lo scontro piuttosto che verso il dialogo.

Chi ha paura della pace in Iran? Tutti parlano della guerra, ma questa si definisce solo se viene misurata con il suo opposto, la pace. Non la temono gli Stati Uniti e Israele, gli unici che con la fine dei combattimenti rischiano di perdere il potere sono i pasdaran. Il popolo iraniano ora conosce la rovina del khomeinismo, vive tra le macerie fumanti della rivoluzione islamica. La pace giusta, senza la minaccia nucleare, trasformerà le Guardie della Rivoluzione in un’organizzazione criminale senza più alcun patto di convivenza con gli iraniani. È su questo punto che l’ipotesi di una caduta del regime è una probabilità concreta, un fatto che ha un punto d’attacco e un orizzonte.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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