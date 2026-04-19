Huawei Watch GT 5 46mm | Tessuto blu batteria e TruSense

Un nuovo modello di smartwatch è stato presentato, caratterizzato da un cinturino in tessuto blu e dotato di funzioni come la batteria a lunga durata e il sistema di monitoraggio TruSense. L'articolo include anche un avviso riguardante la presenza di link di affiliazione, che possono portare a commissioni per chi effettua acquisti tramite di essi, senza costi aggiuntivi.

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