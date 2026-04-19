Sono stati presentati i nuovi auricolari con tecnologia di cancellazione del rumore attiva e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale visiva. Il prodotto, disponibile nel colore verde, integra sistemi di miglioramento del suono e di riconoscimento visivo per ottimizzare l’esperienza d’uso. La comunicazione include anche una nota di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione in caso di acquisto senza costi aggiuntivi per gli utenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Doppio driver e ANC dinamico: l’esperienza sonora in azione. L’architettura acustica degli Huawei FreeBuds Pro 4 si basa su un sistema a doppio driver, una configurazione progettata per offrire un suono autentico. In questa tipologia di hardware, la presenza di due unità driver permette di separare le frequenze audio, cercando di garantire una riproduzione più fedele rispetto ai sistemi mono-driver tradizionali. Questo approccio mira a gestire con precisione i diversi spettri sonori, lavorando sulla distinzione tra le basse e le alte frequenze durante l’ascolto musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Huawei FreeBuds Pro 4 Green: Suono, ANC e Vision AI

How to Pair: Huawei FreeBuds Pro 4 | Setup Guide and Hidden Features

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