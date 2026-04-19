Guida | Pirelli Scorpion Trail Ii 170 60

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La mescola bifacciale: durata senza sacrificare il grip. Uno degli aspetti tecnici che definisce il profilo prestazionale dello Pirelli Scorpion Trail II è l’impiego di una tecnologia a mescola bifacciale, nota come Bi-Compound. In ambito pneumatico, l’adozione di diverse composizioni chimiche all’interno della stessa struttura è una soluzione progettata per cercare un equilibrio tra due esigenze spesso contrastanti: la resistenza meccanica necessaria per affrontare lunghi chilometraggi e la capacità di deformazione elastica richiesta per garantire l’aderenza alle superfici stradali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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