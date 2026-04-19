Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato un episodio di tensione tra due concorrenti durante un momento in cucina. La discussione tra Paola Caruso e Alessandra Mussolini è scoppiata dopo che uno dei partecipanti è stato chiamato Freezzolino. La situazione ha portato a un acceso scambio di parole tra le due donne, interrompendo alcuni momenti di tranquillità precedenti.

La presenza di Freezzolino aveva inizialmente portato un po’ di leggerezza nella Casa del Grande Fratello Vip, ma la calma dura poco. Le tensioni, infatti, tornano presto a farsi sentire tra i concorrenti. Questa volta a innescare il nuovo momento di attrito è la preparazione della cena, che si trasforma in un acceso confronto in cucina. Il confronto tra Paola e Alessandra in cucina. Nel pomeriggio Paola Caruso decide di organizzarsi per tempo e iniziare a preparare la cena per il gruppo. Dopo aver controllato le provviste, opta per un piatto semplice: tagliatelle ai funghi. Con spirito collaborativo, la concorrente inizia subito a cucinare, occupandosi della preparazione degli ingredienti.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip, tensione in cucina: scontro tra Paola Caruso e Alessandra Mussolini

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