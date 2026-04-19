Fruit Energy Ananas Con Dattero – Pack 10 Pezzi | Guida co…

Un nuovo prodotto alimentare è stato messo in vendita: Fruit Energy Ananas con Dattero, confezionato in un pack da 10 pezzi. La descrizione del prodotto include dettagli sulla composizione e sulle caratteristiche, e viene precisato che l’articolo contiene link di affiliazione. Si informa inoltre che si potrebbe ricevere una commissione per gli acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per i clienti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Energia immediata: come il mix ananas-dattero ricarica i muscoli. Per un atleta, la gestione delle fonti energetiche durante o dopo lo sforzo fisico rappresenta una variabile fondamentale. Il prodotto Fruit Energy Ananas con Dattero si inserisce in questa categoria di integrazione naturale, puntando su una composizione che evita l’utilizzo di maltodestrine o altri ingredienti chimici. La formulazione si basa su una combinazione specifica di polpa di frutta e dattero, studiata per fornire un apporto calorico di circa 70Kcal per ogni porzione da 50 grammi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fruit Energy Ananas Con Dattero – Pack 10 Pezzi: Guida co… Notizie correlate Leggi anche: Fruit Energy Mirtillo Con Dattero – Pack 10 Pezzi: Recens… Leggi anche: Fruit Energy Banana Con Dattero – Pack 10 Pezzi: Cosa sap…