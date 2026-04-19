La bellezza non fa mai rumore, semmai stimola domande. Il 25 aprile inaugura a Venezia The Only True Protest is Beauty, la mostra organizzata da , come prima attività del nuovo progetto culturale ideato dal designer belga, insieme a Patrick Vangheluwe, e collocato all’interno delle splendide sale di Palazzo Pisani Moretta. Non si tratta di un nuovo inizio, ma di un'evoluzione del ciclo creativo dello stilista che, a due anni dall’uscita definitiva dal brand eponimo e seguito con massima cura e dedizione per 38 meravigliosi, bellissimi e “silenziosi” anni, debutta in forme “altre”. Una fase esplicitamente immersa nella cultura e nell'arte, entrambi ambiti che lo hanno accompagnato e ispirato nei processi di design per la moda.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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IN 9: Fondazione Dries Van Noten — Craft, Creativity, and a Venetian Palazzo

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