Flop della sanità digitale nel Lazio | quasi nessuno usa il fascicolo elettronico La Regione corre ai ripari

Da latinatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, l'adozione del fascicolo sanitario elettronico varia notevolmente tra le regioni. Mentre in Emilia Romagna più del 90% della popolazione utilizza regolarmente il servizio, nel Lazio si registra una percentuale molto più bassa, con circa il 9% degli utenti che accede al sistema digitale. La differenza tra le due aree evidenzia una disparità significativa nell’utilizzo delle piattaforme di sanità digitale, portando le autorità regionali a intervenire per migliorare la situazione.

Da una parte l’Emilia Romagna, con una percentuale di adesione al Fascicolo sanitario elettronico al 92%, dall’altra, molto più sotto, il Lazio, dove lo utilizza appena il 9% della popolazione. Dunque meno di un cittadino su dieci.La fotografia arriva da un recente rapporto di Gimbe e conferma.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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