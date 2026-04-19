Farul Costanza-Steaua lunedì 20 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 20 aprile 2026 alle 19:30 si gioca la partita tra Farul Costanza e Steaua, due squadre della Liga I romena. È la quinta giornata nel gruppo che lotta per evitare la retrocessione, con entrambe le formazioni tra le ultime vincitrici del titolo. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe di ottenere punti salvezza in una fase cruciale del campionato.

Quinta giornata nel gruppo retrocessione di Liga I romena e si affrontano 2 delle ultime vincitrici del titolo, con il Farul Costanza che cerca punti salvezza contro lo Steaua. I Marinarii dopo aver raggiunto il loro storico scudetto nel 2023, sono tornati nei ranghi. Georghe Hagi dopo il miracolo è tornato a fare il dirigente e a dirigere il settore giovanile e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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