Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 19 aprile 2026

Oggi, domenica 19 aprile 2026, alle ore 20:30 si è svolta l'estrazione del gioco VinciCasa. La lotteria prevede di indovinare cinque numeri su quaranta per vincere una casa. I numeri vincenti di questa estrazione sono stati comunicati subito dopo l'estrazione, che si è svolta come di consueto alla sera. La stessa sera è stata effettuata anche l'estrazione del Superenalotto.

Estrazione VinciCasa oggi 19 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, domenica 19 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 18 APRILE 2026 ESTRAZIONE 17 APRILE 2026 ESTRAZIONE 16 APRILE 2026 ESTRAZIONE 15 APRILE 2026 ESTRAZIONE 14 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 19 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 19 aprile 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 19 febbraio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 aprile 2026 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 15 aprile; Win for Life VinciCasa, anche l’estrazione del 16 aprile non assegna il ‘5’; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 13 aprile; VinciCasa, centrato un 5 a Meolo: il fortunato avrà 200mila euro subito e 300mila per acquistare l'immobile dei sogni. Win for Life VinciCasa, anche l’estrazione del 16 aprile non assegna il ‘5’Win for Life VinciCasa, l’estrazione numero 106 di giovedì 16 aprile non assegna il 5 che vale la casa ma distribuisce ancora una volta premi importanti sulle altre categorie. gioconews.it Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 108 di sabato 18 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, facebook