Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 19 aprile 2026

Da tpi.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 19 aprile 2026, alle ore 20:30 si è svolta l'estrazione del gioco VinciCasa. La lotteria prevede di indovinare cinque numeri su quaranta per vincere una casa. I numeri vincenti di questa estrazione sono stati comunicati subito dopo l'estrazione, che si è svolta come di consueto alla sera. La stessa sera è stata effettuata anche l'estrazione del Superenalotto.

Estrazione VinciCasa oggi 19 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, domenica 19 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 18 APRILE 2026 ESTRAZIONE 17 APRILE 2026 ESTRAZIONE 16 APRILE 2026 ESTRAZIONE 15 APRILE 2026 ESTRAZIONE 14 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 19 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025

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