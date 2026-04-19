Dunkerque-Laval lunedì 20 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 20 aprile 2026 alle 20:45 si disputerà la partita tra Dunkerque e Laval. La squadra di casa non ha ottenuto successi nelle ultime sette partite, con tre sconfitte nelle ultime quattro gare, tutte giocate in trasferta. Le formazioni stanno preparando le rispettive formazioni e sono state diffuse le quote e i pronostici per l'incontro.

Il Dunkerque si presenta a questa sfida a digiuni di vittorie da sette giornate, con tre sconfitte nelle ultime quattro, anche se tutte fuori casa. Les Maritimes non non possono più qualificarsi per i playoff ma nello stesso tempo la salvezza è cosa certa, cosa che invece non è per il Laval, sedicesimo nella classifica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Dunkerque-Laval (lunedì 20 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Dunkerque-Reims (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl Dunkerque spera di vincere per agganciare il quinto posto in classifica, detenuto dal Red Star 93 che ha esattamente tre punti in più ma ha già... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Pronostico USL Dunkerque - Laval - Quote & Statistiche - 20 aprile 2026, Ligue 2, Francia; Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange. Laval-Dunkerque: dove vedere la Ligue 2 in diretta TV e in streaming gratisScopri come seguire la sfida valida per la diciassettesima giornata di Ligue 2 Laval-Dunkerque GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU Sisal. Laval-Dunkerque: dove vedere la Ligue 2 in Diretta TV e in ... msn.com