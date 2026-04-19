Diamond Painting Grandi Dimensioni 100x60cm 5D Diamond Painting Adulti Farfalla Kit Completo Strass Crystal Art Idee Regalo Donna Quadri Diamantati Per Soggiorno Camera Colore 5 Pezzi 0b-886 – idea regalo inter

Un set di diamond painting di grandi dimensioni, con misure di 100x60 cm, è stato recentemente messo in vendita. Il kit completo include strass, cristalli e materiali per creare un quadro diamantato raffigurante una farfalla. La collezione comprende cinque pezzi e si rivolge a un pubblico adulto, ideale come regalo o decorazione per soggiorno e camera. La descrizione enfatizza la varietà di colori e la possibilità di realizzare opere di grande impatto visivo.

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