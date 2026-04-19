In Lombardia, le culle della vita sono distribuite in diverse strutture della regione, con l’obiettivo di offrire un'alternativa sicura alle madri in difficoltà. Dopo il caso di un neonato trovato in una culla a Bergamo, si è tornati a parlare di questo servizio, che permette di lasciare il bambino in modo anonimo e protetto. Le localizzazioni e le modalità di funzionamento di queste culle sono regolate da normative regionali e sono accessibili in più punti del territorio.

Milano, 19 aprile 2026 - Ma quante e dove sono le culle della vita in Lombardia e come funzionano? Domanda d’attualità dopo il caso del neonato depositato in un culla a Bergamo. Presto anche a San Marino ci sarà una ’culla per la vita’ Le culle per la vita in Italia sono una sessantina. La prima, nel 1992, è stata aperta a Casale Monferrato, in Lombardia se ne contano dieci, quattro delle quali nella sola provincia di Milano (una quinta è momentaneamente fuori uso). Mediamente costano meno di 10.000 euro ciascuna Dove sono in Lombardia?. Ecco dove sono in Lombardia secondo il sito Culleperlavita.it che però "declina ogni responsabilità sulla proprietà e il corretto funzionamento delle culle").🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Culla per la vita in Lombardia, quante e e dove sono? E come funzionano

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