Culla per la vita in Lombardia quante e e dove sono? E come funzionano
In Lombardia, le culle della vita sono distribuite in diverse strutture della regione, con l’obiettivo di offrire un'alternativa sicura alle madri in difficoltà. Dopo il caso di un neonato trovato in una culla a Bergamo, si è tornati a parlare di questo servizio, che permette di lasciare il bambino in modo anonimo e protetto. Le localizzazioni e le modalità di funzionamento di queste culle sono regolate da normative regionali e sono accessibili in più punti del territorio.
Milano, 19 aprile 2026 - Ma quante e dove sono le culle della vita in Lombardia e come funzionano? Domanda d’attualità dopo il caso del neonato depositato in un culla a Bergamo. Presto anche a San Marino ci sarà una ’culla per la vita’ Le culle per la vita in Italia sono una sessantina. La prima, nel 1992, è stata aperta a Casale Monferrato, in Lombardia se ne contano dieci, quattro delle quali nella sola provincia di Milano (una quinta è momentaneamente fuori uso). Mediamente costano meno di 10.000 euro ciascuna Dove sono in Lombardia?. Ecco dove sono in Lombardia secondo il sito Culleperlavita.it che però "declina ogni responsabilità sulla proprietà e il corretto funzionamento delle culle").🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Leggi anche: Una Nuova Vita replica in tv e in streaming: quante puntate sono, dove rivedere la fiction con Anna Valle su La5 o Mediaset Extra ?
La mappa delle basi Usa in Italia: dove e quante sonoLa presenza militare statunitense in Italia rappresenta una delle architetture strategiche più rilevanti della NATO in Europa.
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: A Sanpolino pronto il nuovo polo per la ginnastica artistica; Vimercate, culla di santi e beati, radicata nella Parola; Alla fiera dorata del real estate di Cannes, culla della retorica della rigenerazione urbana; Dal lago di Garda alla Valcamonica è corsa al lusso.
Neonato affidato alla Culla per la Vita a Bergamo: sta beneIl piccolo è stato lasciato alle 9.45 di domenica 19 aprile nell’apposita culla alla ex sede della Croce Rossa di Bergamo nel quartiere di Loreto. È subito scattato il meccanismo di soccorso. Due anni ... ecodibergamo.it
Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, sta beneIl dispositivo è scattato quando il piccolo è stato lasciato nell'apposito spazio della Croce Rossa. Il neonato è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti ma le ... tg24.sky.it
Neonato lasciato nella 'Culla per la vita' a Bergamo, sta bene. Soccorso alle 9.45 dal personale del 118 e trasferito in ospedale #ANSA x.com
Neonato lasciato nella 'Culla per la vita' a Bergamo, sta bene. Soccorso alle 9.45 dal personale del 118 e trasferito in ospedale #ANSA - facebook.com facebook