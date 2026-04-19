Crisi Asp Ragusa | 50 milioni in banca il caro interessi brucia i fondi

L’amministrazione sanitaria di Ragusa sta affrontando una crisi finanziaria senza precedenti, con circa 50 milioni di euro depositati in banca. A causa dell'aumento dei tassi di interesse, una parte significativa di questi fondi rischia di essere assorbita dai costi degli interessi, rendendo difficile mantenere le attività quotidiane. La situazione ha portato le autorità a ricorrere a prestiti bancari per garantire i servizi essenziali e evitare blocchi operativi.

L’amministrazione sanitaria di Ragusa si trova davanti a un bivio finanziario senza precedenti, costretta a ricorrere a prestiti bancari per non restare paralizzata. La crisi di liquidità che ha colpito l’Asp ha reso necessario un intervento immediato con un’anticipazione di cassa da 50 milioni di euro, una mossa dettata dall’impossibilità di coprire le spese correnti con le risorse disponibili. La gravità del quadro emerge con chiarezza dalla delibera n. 765 dell’11 aprile 2026. I dati contenuti nel documento ufficiale mostrano come, alla data dell’8 aprile, la disponibilità economica dell’azienda fosse scesa a soli 21 milioni di euro. Una somma che si è rivelata del tutto insufficiente per garantire il funzionamento della struttura sanitaria fino alla fine di giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi Asp Ragusa: 50 milioni in banca, il caro interessi brucia i fondi Notizie correlate ASP Ragusa: 56 dirigenti e 38 stabilizzazioni per la sanitàUn passo decisivo per il sistema sanitario della provincia di Ragusa si è concretizzato con l’indizione di un ampio concorso pubblico volto a coprire... Banca Fucino vola nel 2025: profitti in crescita e fondi a 377 milioniIl bilancio consolidato della Banca Fucino relativo all’anno 2025 delinea un quadro di espansione finanziaria e consolidamento strutturale,...