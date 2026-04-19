L’Italia si trova in un momento di crescita e sostegno a famiglie e imprese, con un governo considerato stabile e affidabile a livello internazionale, che mantiene un impegno fermo sulla gestione responsabile delle finanze pubbliche. Attualmente, non vi sono segnali di deviazioni dal percorso di risanamento economico intrapreso, in un quadro di continuità delle politiche di sostegno economico e di stabilità fiscale.

Oggi l'Italia ha un governo stabile, credibile internazionalmente e fiscalmente responsabile. Il governo italiano non ha nessuna intenzione di deviare dal virtuoso sentiero di risanamento della finanza pubblica. Il governo italiano, però vuole agire (rapidamente e correttamente) per evitare che la sua economia (al pari di quella europea) entri in recessione e per scongiurare che lo shock energetico si ripercuota su imprese e famiglie, impoverendole. L'incertezza sugli effetti della guerra regna sovrana così come manca (colpevolmente) un chiaro quadro della situazione energetica europea. Invece di lanciare continui allarmi e produrre confusi scenari di previsione, sarebbe bene che sia fatta una operazione di verità da parte delle organizzazioni internazionali.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crescita e aiuti a famiglie e imprese. L'Italia superi l'Europa della paura

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