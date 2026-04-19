Cosenza sfida decisiva per il podio | serve il Trapani nel vuoto
Il Cosenza sfida il Trapani questa sera alle 20:30 allo stadio San Vito-Marulla. La partita si inserisce in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre intenzionate a ottenere punti per migliorare la posizione in classifica. La sfida si svolge in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori, che seguono con attenzione le mosse delle due formazioni.
Il Cosenza affronta il Trapani alle ore 20:30 di questa domenica, 19 aprile 2026, al San Vito-Marulla. I rossoblù devono obbligatoriamente conquistare tre punti per restare in lotta per il terzo posto, attualmente occupato dalla Casertana che vanta due punti di vantaggio. La sfida si inserisce nel contesto della penultima giornata di campionato. Obbligo di vittoria e incognite tattiche per Buscè. La squadra guidata da Buscè deve ritrovare la compattezza necessaria per non scivolare lontano dalle posizioni di rilievo. Il tecnico dovrà gestire una rosa priva del contributo di Florenzi, rimasto fuori per la squalifica. Il centrocampo riceve invece un rinforzo importante con il rientro di Palmieri.🔗 Leggi su Ameve.eu
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