La Fiorentina ha annunciato i calciatori convocati per la partita contro il Lecce, con la decisione di Vanoli di includere Kean tra i partecipanti. L’elenco completo dei giocatori a disposizione della squadra è stato comunicato in vista dell’incontro di domani, che si presenta come un momento chiave per la stagione della squadra. La sfida si svolgerà in un contesto in cui ogni risultato potrebbe influenzare gli ultimi impegni del campionato.

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© Calcionews24.com - Convocati Fiorentina per il Lecce, la scelta di Vanoli su Kean: l’elenco completo

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