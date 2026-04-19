Continental Vikingcontact 8 245 45 R18 | Esperienza d’us…

È stato annunciato il lancio del nuovo pneumatico Continental Vikingcontact 8 nelle dimensioni 24545 R18. L'articolo fornisce dettagli sulla sua esperienza di utilizzo e caratteristiche tecniche. Inoltre, include una nota di trasparenza che informa i lettori sulla presenza di link di affiliazione e sulla possibilità di ricevere commissioni senza costi aggiuntivi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La mescola nordica e la resistenza al rotolamento per i veicoli elettrici. Uno degli aspetti più critici nello sviluppo di un pneumatico invernale moderno è la gestione termica della gomma. Il Continental VikingContact 8 affronta questa sfida attraverso l’impiego di una tecnologia di mescole nordiche avanzata. Quando le temperature scendono drasticamente, le mescole standard tendono a irrigidirsi, perdendo capacità di adattamento alle micro-irregolarità del manto stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Continental Vikingcontact 8 ( 245/45 R18: Esperienza d’us… Notizie correlate Leggi anche: Recensione Continental Contisportcontact 5 ( 245/40 R18 Leggi anche: Continental Allseasoncontact 2 ( 235/60 R18: vale la pena? Altri aggiornamenti Continental launches new winter tyre VikingContact 8The focus of the development was on safe driving characteristics in the harsh Nordic winters, increased comfort and lower rolling resistance, which is important for the growing number of electric cars ... auto.economictimes.indiatimes.com Continental Tire Canada Launches the VikingContact 8 and SecureContact AW-The First Continental All-Weather TireContinental Tire Canada introduced the VikingContact 8 and SecureContact AW at The New Era of Grip event. The VikingContact 8 is the long-anticipated successor to the VikingContact 7, designed for ... manilatimes.net