Continental Premiumcontact 6 235 55 R17 | Cosa sapere pr…

Un articolo spiega le caratteristiche e le specifiche della gomma Continental Premiumcontact 6 nelle dimensioni 23555 R17. Viene evidenziato che il testo contiene link di affiliazione e che, attraverso questi, si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per l’acquisto. La nota di trasparenza informa i lettori sulla presenza di questi link e sulla possibile ricompensa per le vendite generate.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La mescola Silicea Efficienza: come il PremiumContact 6 estende la vita del battistrada. Uno dei nodi tecnologici storicamente più complessi nello sviluppo dei pneumatici riguarda il bilanciamento tra le proprietà di aderenza e la resistenza all’usura. Tradizionalmente, una mescola progettata per garantire grip elevato tende a consumarsi più velocemente, mentre una mescola estremamente dura può compromettere la sicurezza. Il Continental PremiumContact 6 affronta questa sfida attraverso l’integrazione della speciale Mescola Silicea Efficienza, una tecnologia che mira a risolvere questo conflitto prestazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Continental Premiumcontact 6 ( 235/55 R17: Cosa sapere pr… Notizie correlate Leggi anche: Continental Premiumcontact 6 ( 235/45 R20: Ne vale la pena? Leggi anche: Conviene Continental Contisportcontact 5 ( 235/55 R19? Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Continental Wintercontact Ts 860 S | vale la pena?. Continental presenta PremiumContact 7: frenata migliorata del 7%Continental presenta ufficialmente i nuovi pneumatici PremiumContact 7 e innalza gli standard di sicurezza e comfort alla guida rispetto alla precedente generazione. Le nuove gomme Continental ... sicurauto.it Continental PremiumContact 7: arriverà in autunnoIl nuovo pneumatico di Continental PremiumContact 7, successore del PremiumContact 6, sarà disponibile presso i rivenditori nell'autunno del 2022. Fornisce prestazioni migliorate rispetto al ... ansa.it