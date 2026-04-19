Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Da tutto.tv 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il talent show condotto da Maria De Filippi è tornato in onda il 28 settembre 2025 con la sua venticinquesima stagione. La replica della puntata può essere vista in televisione e tramite piattaforme di streaming. Le modalità di visione, orari e disponibilità variano a seconda del canale e del servizio utilizzato. Nei giorni successivi alla messa in onda, sono disponibili diverse opzioni per recuperare le puntate.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 19 Aprile. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico.🔗 Leggi su Tutto.tv

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