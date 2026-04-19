La classifica marcatori della Serie A 2025-2026 vede in testa Mateo Retegui con 25 gol segnati. La stagione precedente, il giocatore aveva conquistato il primo posto con lo stesso numero di reti. Al momento, seguono altri attaccanti con diversi gol, ma Retegui mantiene il vantaggio. La competizione tra i goleador continua a suscitare interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

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