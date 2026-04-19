Durante la Milano Art Week 2026, l’area verde di CityLife si arricchisce di una nuova installazione artistica progettata dall’artista britannico Jeremy Deller. Si tratta di Octospider, una struttura ludica che rappresenta l’ultima tappa del progetto ArtLine Milano. La creazione sorge nel contesto di un intervento che coinvolge l’ambito pubblico e il settore artistico, integrandosi con gli spazi verdi della zona.

L’area verde di CityLife accoglie una nuova struttura ludica firmata dall’artista britannico Jeremy Deller, che segna la chiusura del progetto ArtLine Milano durante la Milano Art Week 2026. L’opera, denominata Octospider, si presenta come un’installazione interattiva pensata per integrare l’arte contemporanea con le necessità ricreative della cittadinanza nel cuore del parco urbano. L’integrazione tra arte pubblica e spazi per l’infanzia. Il nuovo elemento installato nel parco di CityLife nasce dalla volontà di creare un contrasto visivo e funzionale con i grandi volumi architettonici che dominano il paesaggio circostante. Jeremy Deller ha infatti concepito Octospider con l’obiettivo di offrire un’alternativa dinamica alle imponenti torri del quartiere, trasformando un concetto astratto di scultura in un’esperienza fisica e collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CityLife: nasce Octospider, il gioco artistico di Jeremy Deller

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