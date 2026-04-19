Chi è Olivia Paladino la compagna milionaria di Giuseppe Conte | carriera successi e problemi con la holding di famiglia

Da metropolitanmagazine.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Olivia Paladino, romana di nascita, lavora nel settore alberghiero come manager e ha ottenuto diversi riconoscimenti nel suo campo. È conosciuta anche per essere la compagna di Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio dei Ministri. La sua carriera si sviluppa tra gestione di strutture ricettive e attività legate all’ospitalità, mentre la sua vita privata è spesso al centro dell’attenzione a causa delle sue relazioni e delle vicende legate alla famiglia.

Nata  e cresciuta a  Roma,  Olivia Paladino  è una manager di successo nel campo alberghiero. La donna è nota per essere la  compagna di Giuseppe Conte, politico ed ex Premier italiano. In merito alle sue origini e alla sua famiglia, sappiamo che la  Paladino  è la  figlia  di  Cesare Paladino, proprietario dell’Hotel Plaza situato a pochi metri da Piazza di Spagna, al centro della Capitale. Dalle informazioni che si possono trovare sul web, sua  madre  è invece  Ewa Aulin, modella svedese e attrice protagonista di diversi film italiani. Nella società di famiglia, secondo quanto riferito a fine 2025 dal  Corriere della Sera, la Paladino si   occupa principalmente di pubbliche relazioni ed eventi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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