Chi è Olivia Paladino la compagna milionaria di Giuseppe Conte | carriera successi e problemi con la holding di famiglia

Olivia Paladino, romana di nascita, lavora nel settore alberghiero come manager e ha ottenuto diversi riconoscimenti nel suo campo. È conosciuta anche per essere la compagna di Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio dei Ministri. La sua carriera si sviluppa tra gestione di strutture ricettive e attività legate all’ospitalità, mentre la sua vita privata è spesso al centro dell’attenzione a causa delle sue relazioni e delle vicende legate alla famiglia.

Nata e cresciuta a Roma, Olivia Paladino è una manager di successo nel campo alberghiero. La donna è nota per essere la compagna di Giuseppe Conte, politico ed ex Premier italiano. In merito alle sue origini e alla sua famiglia, sappiamo che la Paladino è la figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’Hotel Plaza situato a pochi metri da Piazza di Spagna, al centro della Capitale. Dalle informazioni che si possono trovare sul web, sua madre è invece Ewa Aulin, modella svedese e attrice protagonista di diversi film italiani. Nella società di famiglia, secondo quanto riferito a fine 2025 dal Corriere della Sera, la Paladino si occupa principalmente di pubbliche relazioni ed eventi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Olivia Paladino, la compagna milionaria di Giuseppe Conte: carriera, successi e problemi con la holding di famiglia Notizie correlate Chiude per perdite la holding della compagna di Giuseppe Conte, OIivia Paladino. Traballa tutto il gruppo, garantito solo dalle mura dell’Hotel PlazaOlivia Paladino, la compagna di Giuseppe Conte, ha deciso insieme alla sorella Cristiana di chiudere per perdite la holding che controlla tutto... Leggi anche: Olivia Paladino, voragine da 16 milioni di euro: la holding va in liquidazione Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: 'Una nuova primavera' per M5S, Conte presenta il suo manifesto: Ci sono premesse per vincere elezioni; Chi ha pizzicato Pizzi alla presentazione del libro di Giuseppe Conte. Tutte le foto. Chi è Olivia Paladino, la compagna milionaria di Giuseppe Conte: carriera, successi e problemi con la holding di famigliaNata e cresciuta a Roma, Olivia Paladino è una manager di successo nel campo alberghiero. La donna è ... msn.com I problemi di Olivia Paladino nonostante l’ aiutino di Giuseppe ConteI Paladino costretti a chiudere la holding sommersa di debiti. Nonostante due decreti-salvataggio del compagno quando era a Palazzo Chigi ... ilcorrieredelgiorno.it La prima.. come pensa Olivia Paladino di pagare il Fisco a cui deve 29 milioni di euro. x.com Giuseppi Conte, sposato e con un figlio, ha come amante Olivia Paladino, di 15 anni più giovane, ed ha fatto norme per condonare milioni di euro allo pseudo suocero, ma rompete le palle per Piantedosi facebook