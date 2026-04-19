Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date delle delibere regionali AGGIORNATO

Mentre l’anno scolastico in corso è in pieno svolgimento, le Regioni italiane stanno iniziando a pubblicare le delibere con le date del calendario scolastico per l’anno 20262027. Le decisioni riguardano l’inizio e la fine delle lezioni, oltre alle festività e ai periodi di vacanza, e vengono diffuse in modo differenziato da ogni regione. Le delibere regionali sono consultabili sui siti ufficiali delle amministrazioni locali.

Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola; Calendario scolastico Veneto: quando si torna in classe a settembre 2026, festività e ponti; Approvato il calendario scolastico 2026/27 in Veneto: quando si ricomincia dopo l'estate e tutte le festività. Calendario scolastico 2026-2027: ecco quando riaprono le scuole e chi torna prima in classe, ci sono già le date ufficiali dei pontiCalendario scolastico 2026-27: prime date regione per regione (bolzano 7/9, puglia 17/9) ponti e vacanze per pianificare ferie e babysitter. nostrofiglio.it Calendario scolastico 2026/27 in Trentino: lezioni dal 10 settembre, infanzia con calendario turistico al via da ottobreLa Giunta provinciale ha approvato il calendario scolastico 2026/2027 su proposta dell’assessore all’istruzione Francesca Gerosa. orizzontescuola.it Prime date ufficiali del calendario scolastico 2026/2027. L'avvio delle lezioni, festività nazionali e differenze tra le Regioni italiane - facebook.com facebook #Scuole in #Umbria, il #calendario #scolastico 2026-2027: si inizia il 14 settembre x.com