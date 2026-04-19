Buon Compleanno Luis Miguel Francesco Conconi Luca Antei…

Oggi molte persone festeggiano il compleanno, tra cui artisti, conduttori e sportivi. Tra loro ci sono un cantante famoso, alcune figure televisive e atleti che hanno raggiunto un altro anno di vita. Sono stati condivisi auguri pubblici e messaggi sui social media in occasione di questa ricorrenza. Le celebrazioni si sono svolte in diverse parti del paese, con amici e fan che hanno inviato i loro auguri.

Buon Compleanno Marisa Laurito, Lilli Gruber, Claudio Cecchetto, Francesco Conconi, Roberto Carlos, Giuseppe Fanfani, Giorgio Piccolo, Paloma Picasso, Sara Simeoni, Maria Grazia Rocchi, Nicoletta Braschi, Luis Miguel, Rivaldo, Alessandro Preziosi, Rocco Sabato, Marco Biagianti, Valon Behrami, Luigi Giorgi, Lorenzo Laverone, Luca Antei. Oggi 19 aprile compiono gli anni: Angelo Nino Bongiovanni, ex giocatore di baseball e cestista; Pietro Giuseppe Grasso, giurista; Ivo Faenzi, politico; Mario Raciti, pittore; Francesco Conconi, medico; Antonino Gerbaudo, ex calciatore; Vittorino Andreoli, psichiatra, scrittore; Marina Ninchi, attrice; Luciano...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon Compleanno Luis Miguel, Francesco Conconi, Luca Antei… Notizie correlate Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori…Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori, Irene Pivetti, Daniel Cohn-Bendit, Salvatore Sciarrino, Abdullah Ocalan, Guido Viceconte,... Buon Compleanno Franco Causio, Gabriel Batistuta, Luca Solesin…Buon Compleanno Franco Causio, Giuseppe Rossi, Franco Nones, Eleonora Vallone, Cosimo Sibilia, Giorgio Tirabassi, Stefania Grimaldi, Roberta...